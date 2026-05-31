10 فرص عقارية بمزاد أضواء جدة

البلاد (جدة) تعلن شركة السعدون العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبقرار من محكمة التنفيذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية عن إقامة مزاد “أضواء جدة ” إلكتروني، وذلك من يوم الأحد 6/14 /2026 الساعة 12 مساء، حتى يوم الثلاثاء 16/6/2026 الساعة 8:00 مساء، عبر منصة” وصلت” للمزادات. يطرح المزاد 10 فرص عقارية مميزة في مواقع إستراتيجية بأهم الأحياء المميزة بجدة، ويتكون العقار الأول من أرض خام بمساحة 500,000 متر مربع، والعقار الثاني من أرض مقام عليها محطة وقود ومبانٍ بمساحة 33861.3 متر مربع، البيع منها مشاع بنسبة 50% تعادل 16930.65متر مربع، والعقار الثالث من أرض تجارية بمساحة 2815.57 متر مربع، والعقار الرابع من أرض مرفق صحي بمساحة 1012 متراً مربعاً، والعقار الخامس من عمارة بمساحة 625 متراً مربعاً، والعقار السادس من عمارة بمساحة 1467.71متر مربع، والعقار السابع من عمارة بمساحة 570 متراً مربعاً، والعقار الثامن من عمارة بمساحة 600 متر مربع، والعقار التاسع من عمارة بمساحة 500 متر مربع، والعقار العاشر من مستودع بمساحة 625 متراً مربعاً. حيث تقع في أهم الأحياء المميزة؛ كحي الأجاويد وحي جوهرة العروس وحي الياقوت وحي البوادي والثغر وحي الشرفية وحي الصواري وحي الربوة وحي السرورية، وتتميز بقربها من أبرز المشاريع النوعية بجدة، بالقرب من جامعة جدة، و خليج الملك سلمان ومرسى الأحلام؛ ما يجعلها وجهة استثنائية. ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للراغبين بالفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة السعدون العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0555259495 – 920003852