وزير الدفاع ينقل تعازي القيادة لذوي عبدربه هادي

البلاد (الرياض)

نقل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لذوي فخامة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي في وفاته- رحمه الله.

وأعرب سمو وزير الدفاع خلال لقائه بذوي الفقيد في الرياض، عن بالغ تعازيه ومواساته لهم وللجمهورية اليمنية الشقيقة قيادةً وشعبًا، مشيدًا بمواقفه- رحمه الله- التي تحلت بالقيادة الحكيمة والحرص على أمن واستقرار اليمن وتنميته وازدهاره.

وسأل سموه اللّه- العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه والشعب اليمني الشقيق الصبر والسلوان، وأن يديم على الجمهورية اليمنية وشعبها الأمن والاستقرار. ويجسد نقل سمو وزير الدفاع، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة- أيدها الله- لأسرة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي- رحمه الله- مكانة الفقيد، وما حظي به من تقدير واحترام لدى القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية. وربطت المملكة بالرئيس عبدربه منصور هادي علاقات أخوية وتاريخية وثيقة، تجلت في دعمها المستمر لليمن وشرعيته الدستورية، وفي استجابتها للطلب الرسمي الذي تقدم به الرئيس الراحل في مارس 2015، حين قادت تحالف دعم الشرعية لإطلاق عملية «عاصفة الحزم»؛ بهدف حماية اليمن وشعبه من التهديدات، التي واجهت الدولة اليمنية، والحفاظ على أمنها واستقرارها، واستعادة مؤسساتها الشرعية.

كما تعكس مشاركة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، في تقديم واجب العزاء، تقدير المملكة للدور الوطني الذي اضطلع به الرئيس الراحل، ولما اتسمت به مسيرته من حرص على أمن اليمن واستقراره، وسعيه لتعزيز وحدته وتنميته وازدهاره.

حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر.