واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران

البلاد (واشنطن)

أعلنت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات استهدفت أفراداً وكيانات مرتبطة بطهران، بالتزامن مع تأكيدات أمريكية بأن أي تخفيف مستقبلي للعقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على إيران سيجري بصورة تدريجية ومشروطة، رغم استمرار الحديث عن مسار تفاوضي بين الجانبين.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب، شملت ثمانية أفراد وخمسة كيانات على صلة بإيران، في خطوة تعكس تمسك واشنطن بسياسة الضغط الاقتصادي بالتوازي مع المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني والملفات الأمنية المرتبطة به.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن أي رفع للعقوبات أو القيود المالية المفروضة على إيران لن يكون سريعاً، مشيراً إلى أن عملية التخفيف المحتملة ستتم بصورة تدريجية، بما يضمن تحقيق الأهداف الأميركية ومراقبة التزام طهران بأي تفاهمات مستقبلية.

وفي تطور موازٍ، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تفكيك شبكة وصفتها بأنها معقدة ومتخصصة في نقل تقنيات ومعدات حساسة إلى إيران بطرق غير مشروعة، مؤكدة أن الشبكة اعتمدت على عمليات احتيال وانتحال لشخصيات وشركات أمريكية للحصول على تقنيات متقدمة مخصصة للاستخدامات الدفاعية والعسكرية.