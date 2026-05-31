ضمن تحضيراته لمونديال 2026.. الأخضر يخسر ودية الأكوادور
15 / ذو الحجة / 1447 هـ      31 مايو 2026

البلاد (جدة)

خسر الأخضر السعودي مباراته الودية أمام المنتخب الأكوادوري التي جمعتهما فجر اليوم الأحد في العاصمة الأمريكية نيويورك بهدفين مقابل هدف، ضمن تحضيرات المنتخبين لانطلاق بطولة كأس العالم 2026.

تقدم منتخب الإكوادور بالهدف الأول عن طريق بورزو بعد مرور 35 دقيقة من عمر الشوط الأول. وأضاف فالنسيا الهدف الثاني لمصلحة الإكوادور في الدقيقة 51.

ونجح سلطان مندش في تسجيل هدف تقليص الفارق للمنتخب الوطني السعودي مع الدقيقة 87.

موعد مباراة الأخضر والسنغال

وشهدت المباراة الظهور الأول لليوناني جورجيوس دونيس المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي في أول لقاء يقود فيه الأخضر.

ويلعب المنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي المباراة الودية الثانية فجر يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل انطلاق مونديال 2026.

 

 

 

 

 

 

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

