ضمن أفضل 10 مراكز عالمياً.. السعودية تعزز مكانتها على خارطة الاستثمار

البلاد (الرياض)

تواصل المملكة تعزيز مكانتها وتنافسيتها على خارطة الاستثمار العالمي ومؤشرات التنافسية؛ إذ تُصنّف اليوم ضمن أفضل 10 مراكز في العالم من حيث سهولة الإجراءات والشفافية وجاذبة الاستثمار، ضمن مستهدفات رؤيتها 2030، بتنويع الاقتصاد وتسهيل رحلة المستثمرين.

ومع المرحلة الثالثة من الرؤية الطموحة، يتجه التركيز نحو تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وتسريع التنفيذ، وتمكين القطاع الخاص، ما يعزز النمو المستدام طويل الأجل، وأصبحت وجهة الاستثمارات وموطنا للفرص في مختلف القطاعات، وتوجه قوي لبناء اقتصاد المستقبل، بتوسع الاستثمار في التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والابتكار.

وبلغة الأرقام، شهدت السجلات الاستثمارية الجديدة في المملكة نمواً 50% خلال الربع الأول من العام الحالي، بإصدار أكثر من 7700 تسجيل استثماري، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 27 مليار ريال عام 2017، إلى (1100) مليار بنهاية عام 2025م؛ لتصبح الوجهة المفضلة للشركات العالمية والمستثمرين، وبلغ عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية أكثر من 700 مقر إقليمي، متجاوزًا المستهدف.