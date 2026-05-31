ضبط «8090» مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل

البلاد (الرياض)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال الأسبوع الماضي، عن ضبط نحو 8 آلاف مخالف، منهم 4266 مخالفًا لنظام الإقامة، و2653 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1171 مخالفًا لنظام العمل.

وقالت وزارة الداخلية: إن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 1176 شخصًا؛ 25% منهم يمنيو الجنسية، و68% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 07%، كما تم ضبط 71 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأضافت الوزارة، أن إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 21.6 ألف وافد مخالف، منهم 20.5 ألف رجل، و1173 امرأة.

وأشارت إلى أنه تم إحالة 14.4 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية؛ للحصول على وثائق سفر، وإحالة 572 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل نحو 7.4 ألف مخالف، فيما تم ضبط 13 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وأكدت “الداخلية” أن كل مَن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلتي النقل والسكن المستخدمتين للإيواء، إضافة إلى التشهير به.