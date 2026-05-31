رفع التهنئة للقيادة وثمن متابعتها المباشرة.. وزير الداخلية: السعودية أدارت الحج باحترافية واقتدار رغم التحديات

البلاد (مكة المكرمة)

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج عام 1447هـ، مؤكدًا أن هذا النجاح تحقق- بفضل الله- ثم بالدعم الكبير والرعاية المستمرة من القيادة الرشيدة، والمتابعة المباشرة والتوجيهات السديدة، التي أسهمت في تنفيذ مختلف الخطط الأمنية والصحية والوقائية والتنظيمية والخدمية والمرورية بكفاءة عالية. وأوضح سموه في برقيتي التهنئة، أن الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في أعمال الحج نجحت في أداء مهامها باحترافية واقتدار، ما مكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في أجواء آمنة ومطمئنة، رغم التحديات والظروف السياسية والاقتصادية، التي تشهدها المنطقة، وما ترتب عليها من تأثيرات على حركة السفر ووسائل النقل وسلاسل الإمداد. وأشار إلى أن الدعم اللا محدود، الذي حظيت به القطاعات العاملة في الحج أسهم في تحقيق التكامل بين مختلف الجهات، بما انعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للحجاج. وبيّن سمو وزير الداخلية، أن عدد الحجاج هذا العام بلغ 1,707,301 حجاج، جرى تقديم الرعاية والخدمات لهم؛ وفق أعلى المعايير، حيث اكتملت مراحل تنقلهم بين المشاعر المقدسة بانسيابية وتنظيم دقيق، بدءًا من وصولهم إلى مشعر منى في يوم التروية، ثم تصعيدهم إلى مشعر عرفات، فمزدلفة، ثم عودتهم إلى منى لرمي جمرة العقبة والتوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة واستكمال بقية المناسك، في أجواء اتسمت بالأمن والسكينة. وأكد أن موسم الحج شهد استقرارًا أمنيًا وصحيًا كاملًا، ولم تسجل خلاله أي حوادث، أو أحداث تعكر صفو الحجاج أو تمس أمنهم وسلامتهم، كما لم تظهر أي حالات وبائية، أو محجرية، بفضل الجهود المتكاملة، التي بذلتها مختلف الجهات المعنية. كما نوه بالدور الكبير الذي قام به رجال الأمن ومنسوبو الأجهزة الحكومية والأهلية، الذين تشرفوا بخدمة ضيوف الرحمن، وأسهموا في إنجاح الخطط المعتمدة، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية والكفاءة.

وأشار سموه إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال الرصد والتنبؤ بالمواقع الحرجة، وإدارة الحشود وتحسين انسيابية الحركة المرورية، بما دعم منظومة الحج ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. كما لفت إلى توفير مختلف الخدمات الأساسية من سلع غذائية واستهلاكية، وخدمات النظافة والكهرباء والمياه والاتصالات، بما ضمن راحة الحجاج وطمأنينتهم طوال فترة أدائهم للمناسك.

وفي ختام برقيتيه، سأل سمو وزير الداخلية الله تعالى أن يديم على القيادة الرشيدة الصحة والتوفيق، وأن يجزيها خير الجزاء على ما تبذله من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما، وأن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وطاعاتهم.