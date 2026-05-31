دونيس يمنح لاعبي الأخضر يوم راحة عقب مباراة الإكوادور

منح المدير الفني للمنتخب الوطني جورجيوس دونيس لاعبو الأخضر راحة من التدريبات اليوم الأحد، عقب المباراة الودية التي خاضها المنتخب أمام منتخب الإكوادور، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم FIFA 2026.

كما منح الجهاز الفني اللاعبين فترة حرة لقضاء جولة في مدينة نيويورك، على أن يعاودوا التجمع مجددًا مساء اليوم في مقر إقامة المعسكر.

البعثة تغادر إلى أوستن

من جهة أخرى، تغادر بعثة الأخضر مساء يوم غدٍ الإثنين إلى مدينة أوستن بولاية تكساس، لبدء الفترة الثانية من المعسكر الإعدادي، والتي تمتد حتى التاسع من شهر يونيو المقبل، ضمن برنامج الإعداد للمونديال.

وسيخوض الأخضر خلال الفترة الثانية من المعسكر مواجهتين وديتين؛ يلاقي في الأولى منتخب بورتوريكو يوم الجمعة الخامس من شهر يونيو على ملعب Q2 بمدينة أوستن، فيما يواجه منتخب السنغال يوم الثلاثاء التاسع من الشهر ذاته على ملعب نادي سان أنطونيو بمدينة سان أنطونيو.

ويفتتح الأخضر مساء يوم غدٍ الإثنين تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس، بحصة تدريبية مغلقة تُقام على ملاعب مركز تدريبات نادي أوستن، ضمن الفترة الثانية من المعسكر الإعدادي استعدادًا للمشاركة في كأس العالم FIFA 2026.