“Sport Zone”: يايسله وافق على تدريب ميلان

كشفت تقارير أن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، منح موافقته المبدئية لتولي تدريب نادي ميلان الإيطالي بداية من الموسم المقبل.
ووفقاً لما أوردته شبكة “Sport Zone”، فإن إدارة ميلان توصلت إلى اتفاق مع يايسله بشأن قيادة الفريق، في خطوة قد تمهد لانتقال المدرب الألماني إلى الدوري الإيطالي بعد فترة ناجحة قضاها مع الأهلي.
يأتي اهتمام ميلان بالتعاقد مع يايسله بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق الأهلاوي، حيث نجح في قيادة النادي لتحقيق ثلاثة ألقاب، أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في مناسبتين متتاليتين، إلى جانب الفوز بلقب كأس السوبر السعودي.
ويُنظر إلى يايسله كأحد أبرز المدربين الصاعدين في الكرة الأوروبية، بعدما نجح في بناء فريق منافس على مختلف البطولات، وترك بصمة واضحة مع الأهلي على المستويين المحلي والقاري.
