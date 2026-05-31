الاتحاد يصارع أندية أوروبا لضم مدافع فرنسا وليفربول

دخل نادي الاتحاد في سباق التعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، الذي غادر ليفربول عقب نهاية عقده مع النادي الإنجليزي.
وبحسب موقع “Foot Mercato” الفرنسي، فإن الاتحاد يضع الدولي الفرنسي ضمن خياراته لتدعيم الخط الخلفي خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأشار الموقع إلى أن إدارة النادي السعودي تتابع تطورات ملف كوناتي من كثب، وتُقدّر الإمكانات الفنية التي يمتلكها المدافع البالغ من العمر 27 عامًا، والذي يُعد أحد أبرز المدافعين المتاحين في السوق حاليًا.
وقرر كوناتي عدم تجديد عقده مع ليفربول، رغم المحاولات المتكررة من إدارة النادي الإنجليزي للإبقاء عليه، لينهي بذلك مسيرة استمرت خمسة مواسم بقميص “الريدز”.
وانضم المدافع الفرنسي إلى ليفربول صيف عام 2021 قادمًا من لايبزيغ الألماني مقابل 40 مليون يورو، وخاض 183 مباراة في مختلف المسابقات.
وأوضح التقرير أن كوناتي يحظى باهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، في مقدمتها ريال مدريد وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، ما يجعل مهمة الاتحاد في حسم الصفقة أكثر تعقيدًا.
وفي المقابل، أشار موقع “Foot Mercato” إلى أن الاتحاد يعيش مرحلة من التغييرات الإدارية والفنية بعد موسم أنهاه في المركز الخامس بدوري روشن السعودي.
وأضاف الموقع أن المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو يقترب من الرحيل عن منصبه، إلى جانب احتمالية إجراء تعديلات داخل الهيكل الإداري للنادي، من بينها تعيين مدير رياضي جديد يتولى رسم استراتيجية المرحلة المقبلة.
