أخضر السيدات يدشن معسكره في تايلاند

يدشن المنتخب الوطني الأول للسيدات اليوم معسكره الإعدادي في العاصمة التايلاندية بانكوك، والذي يستمر حتى 14 يونيو، وذلك ضمن تحضيراته للاستحقاقات والمباريات الدولية المقبلة.

ويهدف المعسكر إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، وتعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب من خلال البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الإسباني؛ لويس كورتيس 26 لاعبة وهن:

راندا العبدالقادر، منى عبدالرحمن، ريم عادل، بيان صدقة، لين محمد، سارة الحمد، فريدة حنفي، رغد مخيزن، شروق الهوساوي، منيرة الغنام، موضي عبدالمحسن، مجد العتيبي، لانا عبدالرزاق، مريم التميمي، عذى فهد، بسمة نواف، فاطمة منصور، أميرة أبوالسمح، صفاء عيسى، مباركة محمد، البندري مبارك، فدوى خالد، لمار محمد، مرام اليحيا، ليلى الفضيل، ياسمين الفضيل.

3 وديات تجهز أخضر السيدات

وخلال فترة المعسكر، سيخوض المنتخب ثلاث مباريات ودية؛ حيث يواجه منتخب سريلانكا في المباراة الأولى يوم 4 يونيو، فيما يلتقي منتخب لاوس في المباراة الثانية يوم 10 يونيو، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب لاوس مجددًا يوم 13 يونيو.

من جانبها، أكدت مدير إدارة كرة القدم النسائية عالية الرشيد أن هذه المعسكرات تمثل محطة مهمة في مسيرة إعداد المنتخب، مشيرةً إلى أن البرنامج الفني يهدف إلى تعزيز جاهزية اللاعبات، ومنحهن المزيد من الخبرات الدولية من خلال الاحتكاك بمنتخبات متنوعة.

وأضافت: “نواصل العمل على توفير أفضل بيئات الإعداد للمنتخب الوطني؛ بما يسهم في تطوير الأداء الفني للاعبات، ويدعم تطلعاتنا لمواصلة التقدم على المستوى الدولي”.