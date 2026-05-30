وزير الداخلية يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

هنأ وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1447هـ.
وأشاد وزير الداخلية بحكمة وقدرة القيادة في القيام بموسم الحج على أكمل وجه، رغم الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة وتأثيرها على طرق السفر ووسائل التنقل.
وأشار إلى أن الحالة الأمنية مستقرة ولم تشهد وقوع أي حوادث تعكر صفو الحج، أو تمس أمن الحجيج وفق انضباطية تامة ومراقبة دقيقة لأوضاعهم وتنقلاتهم ومقار إقامتهم، كما كانت الأوضاع الصحية مطمئنة.
نص برقية وزير الداخلية إلى خادم الحرمين الشريفين
سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أيده الله
السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته
أدام الله عزكم.. أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم التهنئة باسمي واسم أصحاب السمو أمراء المناطق، وأصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا، وأبنائكم رجال الأمن، وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في أعمال حج هذا العام 1447هـ؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات، كما يسرني تهنئتكم -وفقكم الله- بنجاح موسم حج هذا العام الذي تحقق بفضل من الله ثم باهتمامكم وتوجيهاتكم السديدة، والإشراف المباشر من سمو سيدي ولي العهد -يحفظه الله- الأمر الذي مكّن الجهات المشاركة في مهمة الحج من تنفيذ كافة الخطط (الأمنية، والوقائية، والتنظيمية، والصحية، والخدمية، والمرورية) بكل كفاءة واقتدار؛ مما عكس حكمة وقدرة القيادة في القيام بموسم الحج على أكمل وجه على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة، وتأثيرها على طرق السفر ووسائل التنقل.
سيدي.. إن عدد الحجاج لهذا العام بلغ (1,707,301) حاج، قُدِّمت لهم الرعاية والخدمات بأعلى المعايير مما مكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان ولله الحمد، حيث اكتمل وصول الحجاج إلى مشعر منى في اليوم الثامن من ذي الحجة لقضاء يوم (التروية)، ثم جرى تصعيدهم لمشعر عرفات في اليوم التاسع، ثم النفرة مساءً إلى مشعر مزدلفة، ومنها إلى مشعر منى في ليلة ويوم العاشر لرمي جمرة العقبة، والتوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، واستكمال مناسك الحج اتباعًا لهدي المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.
سيدي.. لقد تشرف رجال الأمن وجميع منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن وأدوا مهامهم باحترافية عالية؛ الأمر الذي أسهم في إنجاح جميع الخطط الموضوعة بتوفيق الله، ولم يشهد موسم حج هذا العام -ولله الحمد- ما يعكّر صفوه أو يؤثر على أمن وسلامة الحجاج، ولم تسجل أي حالات وبائية أو محجرية.
ختامًا.. أسأل الله العلي القدير أن يديم عزكم ويحفظكم ذخرًا للإسلام والمسلمين، وأن يجزل لكم الأجر والمثوبة على ما تقدمونه من أعمال لخدمة الحرمين الشريفين وتوفير الراحة والطمأنينة لقاصديهما، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادتكم الرشيدة.. والله يحفظكم ويرعاكم.
برقية وزير الداخلية إلى ولي العهد
سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه اللّه
السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته
أتشرف بأن أرفع لسموكم الكريم باسمي واسم أصحاب السمو أمراء المناطق، وأصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا، وباسم رجال الأمن وكافة من تشرف بخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1447هـ، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات.
كما يسرني تهنئتكم -وفقكم الله- على نجاح موسم حج هذا العام، الذي تحقق بفضل الله ثم برعاية وتوجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سموكم المباشرة وتوجيهاتكم السديدة؛ الأمر الذي عكس حكمة وقدرة القيادة في القيام بموسم الحج على أكمل وجه رغم الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة وتأثيراتها على رحلات الطيران وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى الدعم غير المحدود الذي حظيت به القطاعات العاملة في الحج وهذه الممكنات ساهمت في تنفيذ الخطط الأمنية، والصحية، والوقائية، والتنظيمية، والخدمية، والمرورية، باحترافية عالية، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فيما يعزز مهام الرصد والتنبؤ بالمواقع الحرجة، وذلك للمساهمة في إدارة الحشود وانسيابية حركة السير؛ الأمر الذي مكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وقد اكتمل وصول (1,707,301) حاج إلى المشاعر المقدسة وتم تقديم الخدمات اللازمة لهم وفق تنظيم دقيق وبأعلى معايير الجودة، حيث قاموا بأداء الشعيرة بكل يسر وسهولة، وأتموا مناسكهم بأمن وسكينة، وذلك بفضل من الله ثم يقظة رجالكم من مختلف الأجهزة المعنية؛ وإنفاذًا لتوجيهكم سيدي كانت الحالة الأمنية مستقرة ولم تشهد وقوع أي حوادث تعكر صفو الحج أو تمس أمن الحجيج وفق انضباطية تامة ومراقبة دقيقة لأوضاعهم وتنقلاتهم ومقار إقامتهم، كما كانت الأوضاع الصحية مطمئنة -ولله الحمد- ولم يشهد الموسم -بتوفيق من الله- ظهور أي حالات وبائية أو محجرية، إضافة إلى توفير كافة السلع الاستهلاكية والغذائية والخدمات العامة من نظافة وكهرباء ومياه واتصالات لضمان راحة وطمأنينة حجاج بيت الله الحرام.
أسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة أعوامًا عديدة وأنتم تنعمون بوافر الصحة، وأن يجعل ما تحقق في موازين أعمالكم ويبارك في جهودكم، وأن يجزيكم خير الجزاء على ما تقدمونه من جهود مخلصة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وتوجيهات سموكم الكريم.. والله يحفظكم ويرعاكم.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م