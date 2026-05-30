وزير الحج والعمرة يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة نجاح موسم الحج

البلاد (مكة المكرمة)
رفع وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظهما الله– بمناسبة نجاح موسم حج 1447هـ، وما تحقق خلاله من تكامل في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مكّنهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
وأكد أن ما شهده الموسم من نجاحات وإنجازات يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بما حظيت به منظومة الحج من دعم وعناية واهتمام من القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي سخّرت جميع الإمكانات والموارد لخدمة ضيوف الرحمن الذين بلغ عددهم لهذا العام (1,707,301) حاج، ووفرت البيئة التنظيمية والتشغيلية التي أسهمت في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية.
وأشار وزير الحج والعمرة إلى أن المتابعة المباشرة من سمو ولي العهد -حفظه الله- أسهمت في تعزيز تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والأمنية والخدمية المشاركة في أعمال الحج، بما انعكس على جودة الخدمات المقدمة للحجاج وسلامة تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة.
وثمّن الجهود التي بذلتها أكثر من 60 جهة حكومية وتشغيلية في موسم الحج، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وما أظهرته من مستويات عالية من التنسيق والتكامل والعمل المشترك، إلى جانب الدور الذي قامت به الكوادر الوطنية والمتطوعون ومقدمو الخدمات في خدمة ضيوف الرحمن على امتداد رحلة الحج.
وسأل الربيعة الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم، وأن يوفق الجميع لمواصلة تطوير منظومة الحج والارتقاء بالخدمات المقدمة، تحقيقًا لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق عن رؤية المملكة 2030.