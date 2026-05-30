وزير الإعلام يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج 

البلاد (الرياض)
رفع وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1447هـ.
وقال معاليه: “أتشرف بأن أرفع إلى المقام الكريم باسمي وباسم جميع منسوبي منظومة الإعلام وجميع الإعلاميين وصنَّاع المحتوى الذين شاركوا في تغطية أعمال الحج لعام 1447هـ؛ أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام، والذي تحقق بفضل الله تعالى، ثم برعاية وتوجيه خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي العهد وتوجيهاته السديدة، الأمر الذي عكس حكمة القيادة وقدرتها على تنظيم موسم الحج على الوجه الأكمل، وتقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن وفق تنظيم دقيق وحوكمة فعالة، حيث أدوا مناسكهم بيسر وسهولة، وأتموها في أمن وطمأنينة”.
ودعا وزير الإعلام الله سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد خير الجزاء على ما يقدمانه في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م