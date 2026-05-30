منصة “سواهر” أسهمت في إدارة الحشود في الحج عبر 5 آلاف كاميرا و16 خوارزمية ذكاء اصطناعي في 80 موقعًا

البلاد (منى)
عكست منصة “سواهر” في موسم حج 1447هـ مستوى التقدم التقني الذي تقوده الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالشراكة مع وزارة الداخلية، من خلال تشغيل أكثر من 5 آلاف كاميرا في 80 موقعاً، مدعومة بـ 31 لوحة بيانات و16 خوارزمية ذكاء اصطناعي، وبمشاركة أكثر من 600 مستخدم؛ بهدف رفع كفاءة إدارة الحشود وتعزيز الجاهزية الأمنية في المشاعر المقدسة ومنافذها.
وتُعد المنصة ركيزة أساسية في المراقبة الذكية، حيث تربط الكاميرات بغرف عمليات متقدمة تعمل على مدى الساعة للمتابعة الفورية للمواقع عالية الكثافة. وتسهم في دعم اتخاذ القرار بتحليل البيانات اللحظية لحركة الحشود ورصد التدفقات البشرية، بجانب تمكين الجهات المختصة من الاستجابة السريعة للمتغيرات وإحصاء الحجاج بدقة لتقليل الازدحام، وتوفير تجربة حج آمنة وميسرة.