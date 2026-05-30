مدرب البرتغال: رونالدو سيلعب مونديال 2030

أكد الإسباني روبرتو مارتينيز أن الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد البرتغال قادر على اللعب في كأس العالم 2030 التي تستضيفها بلاده إلى جانب إسبانيا والمغرب بعد 4 أعوام من اليوم.

ويبلغ رونالدو من العمر 41 عاماً حالياً، ويعتقد على نحو واسع أنه سيتوقف عن اللعب لمصلحة منتخب بلاده بعد مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الشهر المقبل.

وقال مارتينيز في حديث مع إذاعة “كادينا سير” الإسبانية: لا ينبغي لأي شخص أن يشكك بقدرة رونالدو على اللعب في كأس العالم 2030، لقد استحق ذلك عن جدارة.

وتابع: لقد عملت مع العديد من اللاعبين الذين فازوا بدوري أبطال أوروبا أو الكرة الذهبية، وفي اليوم التالي يفقدون حماسهم. ما نراه مع رونالدو هو مثال على عقلية مختلفة. فهو لديه هدف الاستمرارية ويبذل من أجله كل الجهد.

وظهر رونالدو للمرة الأولى مع منتخب البرتغال في أغسطس 2003، وهو اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ المباريات الدولية بواقع 226 مباراة والأكثر تسجيلاً للأهداف عبر العصور برصيد 143 هدفاً.

وسيكون رونالدو إلى جانب غريمه الأزلي ليونيل ميسي أول لاعبين في التاريخ يشاركان بست نسخ مختلفة من كأس العالم، بينما يعتبر النجم البرتغالي أول لاعب يحرز أهدافاً في خمس نسخ من البطولة وذلك بعدما هز شباك غانا في نسخة 2022.