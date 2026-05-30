المحليات

متطوعو الداخلية يسهمون في دعم الخدمات الإنسانية لضيوف الرحمن خلال الحج 

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو الحجة / 1447 هـ      30 مايو 2026

 

البلاد (منى)
ساهم متطوعو وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، من خلال دعم الجهود الميدانية وتنظيم حركة الحشود وتقديم الخدمات الإنسانية والإرشادية في المشاعر المقدسة، ومساعدة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأتي ذلك تفعيلًا لجهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال الإسهام في تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن، عبر تعزيز المشاركة في العمل التطوعي وتمكين المتطوعين من الإسهام في مختلف الأعمال الميدانية والخدمية، دعمًا للجهود الأمنية والتنظيمية خلال موسم الحج.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

