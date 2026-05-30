روسيا تتوعد النرويج بعد تعاونها النووي مع فرنسا

قالت روسيا، السبت: إن تحركات النرويج الأخيرة “تهدد أمننا القومي وسنرد عليها بشكل مناسب”، في إشارة إلى انضمام النرويج لمبادرة الردع النووي الفرنسي.

التصريحات الروسية جاءت على لسان بعثتها الدبلوماسية في أوسلو، مؤكدة أن “تحركات النرويج بالتعاون النووي مع فرنسا لن تمر دون رد”.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء الماضي: إن النرويج وافقت على الانضمام إلى خطط فرنسا لتوسيع مظلتها النووية لتشمل حلفاء أوروبيين، وذلك عقب محادثات مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في باريس.

وأوضح ماكرون أن النرويج وافقت على الانضمام إلى ما تسميه فرنسا “الردع النووي المتقدم”.

وأضاف أن النرويج شريك جغرافي وإستراتيجي مهم، وأن فرنسا عملت معها بالفعل عن قرب لحماية أراضي الناتو من “التهديدات الخارجية”. وقال ماكرون: إن هذا البلد الإسكندنافي سيقدم “قيمة مضافة كبيرة” لهذه المبادرة.

كما اتفق البلدان أيضاً على ميثاق دفاعي يتضمن بنداً للمساعدة المتبادلة في حال وقوع هجوم. وقال ماكرون: إن هذه الخطوة تأتي في ظل تزايد الوعي بأن أوروبا بحاجة إلى تحمل مسؤولية أكبر عن أمنها.

وأعلن ماكرون في أوائل مارس أن فرنسا ستوسع مظلتها النووية لتشمل حلفاء أوروبيين، في ظل حالة عدم اليقين بشأن الولايات المتحدة كشريك أمني.