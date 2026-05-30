رئيس مجلس الوزراء المصري يغادر المدينة المنورة

صحيفة البلاد 14 / ذو الحجة / 1447 هـ      30 مايو 2026

 

البلاد (المدينة المنورة)
غادر دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، المدينة المنورة اليوم، بعد زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلّى الله عليه وسلّم-، وصاحبيه -رضي الله عنهما.
وكان في وداع دولته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وأمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين.
