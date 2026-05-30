رئيس جمهورية تشاد يغادر المدينة المنورة

البلاد (المدينة المنورة)

غادر فخامة المشير محمد إدريسي ديبي اتنو رئيس جمهورية تشاد، المدينة المنورة اليوم، بعد زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلّى الله عليه وسلّم- وصاحبيه -رضي الله عنهما.

وكان في وداع فخامته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وأمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين.