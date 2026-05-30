تشكيل الأخضر المتوقع أمام الإكوادور

ظهرت ملامح التشكيلة المتوقعة للمنتخب الوطني السعودي، قبل مواجهته الودية المرتقبة أمام نظيره الإكوادوري، والمقرر إقامتها اليوم السبت بمدينة هاريسون الأمريكية، ضمن استعدادات الأخضر للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.
وتحمل المواجهة أهمية خاصة؛ كونها الظهور الأول للمدرب اليوناني جورجيوس دونيس على رأس الجهاز الفني للمنتخب السعودي، منذ توليه المهمة مؤخرًا.
التشكيل المتوقع
في حراسة المرمى: محمد العويس.
في خط الدفاع: سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، عبدالإله العمري، نواف بوشل.
في خط الوسط: عبدالإله الخيبري محمد كنو، مصعب الجوير.
وفي خط الهجوم: سالم الدوسري، سلطان مندش، فراس البريكان.
ويسعى الجهاز الفني للأخضر إلى استغلال اللقاء للوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات الخاصة بالمونديال المقبل.
وتضم مجموعة المنتخب الوطني السعودي في مونديال 2026 منتخبات أوروغواي، وإسبانيا، وهايتي.
