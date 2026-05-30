بركلات الترجيح.. باريس سان جيرمان يتوج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي

احتفظ فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بركلات الترجيح على أرسنال بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.
وبات باريس سان جيرمان أول فريق يحتفظ باللقب منذ ريال مدريد في 2017 و2018، كما أصبح أول فريق فرنسي يتوج باللقب مرتين.
وهذه هي المرة الأولى التي تحسم فيها ركلات الترجيح اللقب منذ انتصار ريال مدريد على أتلتيكو مدريد في 2016.
وفي ركلات الترجيح، أحرز غونسالو راموس وديزيري دوي وأشرف حكيمي ولوكاس بيرالدو لباريس سان جيرمان، فيما تصدى ديفيد رايا حارس أرسنال لركلة نونو مينديز.
وسجل فيكتور غيوكيريس وديكلان رايس وغابرييل مارتينيلي لأرسنال، بينما أهدر إيبريتيشي إيزي وغابرييل الركلتين الثانية والخامسة عندما أطاحا بهما خارج المرمى.
تقدم أرسنال بهدف كاي هافيرتز في الدقيقة السادسة، لكن حامل اللقب أدرك التعادل بركلة جزاء من عثمان ديمبيلي في الدقيقة 65.
وحاول ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان تشتيت كرة في منتصف الملعب، لكنها اصطدمت في لياندرو تروسار لاعب أرسنال.
وتهيأت الكرة خلف دفاع بطل فرنسا إلى كاي هافيرتز الذي انطلق لنحو 40 متراً، قبل أن يطلق تسديدة قوية في سقف مرمى الحارس ماتفي سافونوف في الدقيقة السادسة.
وترك بطل إنجلترا لنظيره الفرنسي الاستحواذ على الكرة، حيث اعتمد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على قوة دفاع فريقه، حيث لم تهتز شباكه سوى ست مرات في 14 مباراة في البطولة هذا الموسم.
وطالب باريس سان جيرمان بالحصول على ركلة جزاء؛ إثر لمسة يد ضد بوكايو ساكا، لكن الحكم تجاهل الأمر، ولم يتدخل حكم الفيديو المساعد أيضاً.
وكانت أول فرصة خطيرة لحامل اللقب، عندما انطلق نونو مينديز في الناحية اليسرى، وتفوق على كريستيان موسكيرا، وأرسل تمريرة عرضية، لكن بييرو هينكابي أبعدها قبل وصولها إلى أي من لاعبي باريس سان جيرمان في الدقيقة 42.
وأهدر هافيرتز فرصة تعزيز تفوق أرسنال في الوقت المحتسب بدل الضائع، إذ وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء، لكن ماركينيوس تدخل في الوقت المناسب.
ديمبيلي المنقذ
لم يتغير الوضع في بداية الشوط الثاني، حيث استمر استحواذ باريس سان جيرمان على الكرة، مع اعتماد أرسنال على الدفاع.
واكتفى الفريق الفرنسي بمحاولات بعيدة المدى، لم تُقلق الحارس رايا.
ولم يتردد الحكم في احتساب ركلة جزاء لباريس سان جيرمان بعد تدخل من موسكيرا على خفيتشا كفاراتسخيليا.
وانبرى عثمان ديمبيلي ليسدد الكرة بنجاح على يمين الحارس رايا في الدقيقة 65.
وكان كفاراتسخيليا قريباً من منح باريس سان جيرمان التقدم، لكن تسديدته ارتدت من عارضة المرمى.
وتدخل الحارس رايا في الوقت المناسب لإنقاذ أرسنال من انفراد من البديل برادلي باركولا قرب النهاية.
وشهدت المباراة لحظة مثيرة للجدل في الوقت الإضافي الأول، عندما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح أرسنال رغم تدخل من نونو مينديز على نوني مادويكي.
واعترض لاعبو أرسنال طويلاً مع تأكيد الحكم أن حكم الفيديو المساعد أشار إليه بصحة القرار.
وفي النهاية، ابتسمت ركلات الترجيح لباريس سان جيرمان، فيما يستمر بحث أرسنال عن التتويج للمرة الأولى.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م