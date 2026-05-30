القبض على نجم إنجلترا رحيم ستيرلنغ بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رحيم ستيرلنغ لاعب فينوورد الهولندي، والمنتخب الإنجليزي السابق بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات وذلك بعدما صدم حواجز الطريق أثناء قيادته سيارته الفارهة من نوع “لامبورغيني” صباح الخميس.
وكشفت صحيفة “الصن” في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت أن اللاعب الدولي السابق والذي مثل ليفربول، ومانشستر سيتي، وتشيلسي وأرسنال كان تحت تأثير المخدرات من الفئة “ج” كما تم اتهامه بحيازة المخدرات والامتناع عن تقديم عينة.
وبحسب بيان شرطة هامبشاير، والذي نقلته “الصن” فإن اللاعب الإنجليزي والذي شارك في كأس العالم 3 مرات مع منتخب “الأسود الثلاثة” كان يقود سيارته بتهور قبل أن يصطدم بحواجز الطريق.
وتابعت الشرطة: يشتبه أن الرجل (31 عاماً) كان يقود سيارته تحت تأثير المخدرات، كما يتهم بحيازة مخدرات من الفئة “ج” ورفض تقديم عينة، وقد أفرج عنه بكفالة ريثما تستكمل التحقيقات.
ويتم تصنيف غاز الضحك ومخدر الفاليوم ومخدر”الاغتصاب” تحت فئة “ج” في تصنيف المخدرات.
وحقق ستيرلنغ 11 بطولة مع مانشستر سيتي قبل رحيله في 2022، كما خاض 82 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا سجل خلالها 20 هدفاً.
