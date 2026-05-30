الدفاعات الجوية السودانية تتصدى لمسيّرة معادية

تمكنت الدفاعات الجوية السودانية من إسقاط “مسيّرة” إستراتيجية معادية في سماء مدينة “كنانة” بولاية النيل الأبيض وسط السودان، مساء أمس.
وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في مؤتمر صحفي اليوم، أن المسيّرة جرى رصدها ومتابعة مسارها قبل التعامل معها بكفاءة عالية وإسقاطها.
يأتي الإعلان في ظل تصاعد محاولات الاستهداف بالطائرات المسيّرة في عدد من الولايات، وسط تأكيدات عسكرية باستمرار جاهزية الدفاعات الجوية للتعامل مع أي تهديدات تستهدف المدن والمنشآت الحيوية.
