الأمير فهد بن جلوي يرأس أعمال المؤتمر الآسيوي للترايثلون في اليابان

واس (أوساكا)
ترأس صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد الآسيوي للترايثلون، أعمال المؤتمر الـ34 للاتحاد الآسيوي للترايثلون، الذي عُقد في مدينة أوساكا اليابانية، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون أنطونيو فرانشيسكو أريماني، وممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء في القارة الآسيوية.
وشهد المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مستعرضًا التقارير الإدارية والفنية والمالية، إلى جانب بحث خطط وبرامج الاتحاد المستقبلية الرامية إلى تطوير رياضة الترايثلون الآسيوية وتعزيز انتشارها ورفع مستوى التنافسية بين الاتحادات الوطنية الأعضاء.
كما رأس سموه اجتماع العضوية والتطوير، والاجتماع الـ100 للمجلس التنفيذي للاتحاد الآسيوي، حيث جرى استعراض أبرز المبادرات والمشاريع التطويرية، ومناقشة سبل دعم الاتحادات الوطنية وتمكينها من تحقيق مستهدفاتها الفنية والتنظيمية.
وأكدت الاجتماعات أهمية مواصلة العمل
وشهد المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مستعرضًا التقارير الإدارية والفنية والمالية، إلى جانب بحث خطط وبرامج الاتحاد المستقبلية الرامية إلى تطوير رياضة الترايثلون الآسيوية وتعزيز انتشارها ورفع مستوى التنافسية بين الاتحادات الوطنية الأعضاء.
كما رأس سموه اجتماع العضوية والتطوير، والاجتماع الـ100 للمجلس التنفيذي للاتحاد الآسيوي، حيث جرى استعراض أبرز المبادرات والمشاريع التطويرية، ومناقشة سبل دعم الاتحادات الوطنية وتمكينها من تحقيق مستهدفاتها الفنية والتنظيمية.
وأكدت الاجتماعات أهمية مواصلة العمل