الرياضة

الأمير فهد بن جلوي يرأس أعمال المؤتمر الآسيوي للترايثلون في اليابان

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو الحجة / 1447 هـ      30 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق
واس (أوساكا)
ترأس صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد الآسيوي للترايثلون، أعمال المؤتمر الـ34 للاتحاد الآسيوي للترايثلون، الذي عُقد في مدينة أوساكا اليابانية، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون أنطونيو فرانشيسكو أريماني، وممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء في القارة الآسيوية.
وشهد المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مستعرضًا التقارير الإدارية والفنية والمالية، إلى جانب بحث خطط وبرامج الاتحاد المستقبلية الرامية إلى تطوير رياضة الترايثلون الآسيوية وتعزيز انتشارها ورفع مستوى التنافسية بين الاتحادات الوطنية الأعضاء.
كما رأس سموه اجتماع العضوية والتطوير، والاجتماع الـ100 للمجلس التنفيذي للاتحاد الآسيوي، حيث جرى استعراض أبرز المبادرات والمشاريع التطويرية، ومناقشة سبل دعم الاتحادات الوطنية وتمكينها من تحقيق مستهدفاتها الفنية والتنظيمية.
وأكدت الاجتماعات أهمية مواصلة العمل
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *