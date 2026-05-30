الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة الإكوادور وديًا

البلاد (نيويورك)
اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء أمس الجمعة، تحضيراته استعدادًا لمواجهة منتخب الإكوادور وديًا مساء اليوم السبت، على ملعب سبورتس إليستريتد بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي، ضمن معسكره الإعدادي المقام في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في كأس العالم FIFA 2026.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، حيث طبّقوا خلالها مرانًا لياقيًا، أعقبه مران التمرير، ثم مرانًا تكتيكيًا، قبل أن تختتم الحصة بمناورة على ثلث مساحة الملعب.
وعلى صعيد متصل، واصل اللاعب نواف العقيدي برنامجه التأهيلي الخاص، بمتابعة الجهاز الطبي.