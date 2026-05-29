يورغن كلوب.. الخيار الأول للإدارة الاتحادية

دخل المدرب الألماني يورغن كلوب دائرة اهتمامات نادي الاتحاد؛ تمهيدًا لإمكانية التعاقد معه لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس طموحات النادي لتعزيز مشروعه الفني بأحد أبرز الأسماء التدريبية العالمية.
وأكد الصحفي الموثوق، بن جاكوبس، أن إدارة الاتحاد ترى في كلوب الخيار المثالي لتولي المهمة الفنية مستقبلًا، مشيرًا إلى وجود اهتمام حقيقي باستقطابه إلى الدوري السعودي، رغم عدم وجود تطورات ملموسة حتى الآن في ملف المفاوضات.
كلوب على طاولة الاتحاد
وبحسب المصادر ذاتها، فإن مسؤولي الاتحاد يدركون صعوبة إتمام الصفقة في الوقت الراهن، خاصة في ظل المكانة الكبيرة التي يتمتع بها المدرب الألماني على الساحة الأوروبية، إلى جانب ارتباطه بعدة مشاريع رياضية عالمية.
كما قللت المصادر من الأنباء التي تحدثت عن وجود مفاوضات متقدمة بين الطرفين، مؤكدة أن الأمر لا يزال في إطار الاهتمام والرغبة، دون الوصول إلى مراحل حاسمة.
ويُعد كلوب أحد أبرز المدربين في كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة، بعدما حقق نجاحات استثنائية مع ليفربول، حيث قاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب طويل عن خزائن النادي الإنجليزي.
ويقترب سيرجو كونسيساو، مدرب الاتحاد، من مغادرة منصبه في النادي بعد موسم مخيب للآمال للفريق الجداوي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م