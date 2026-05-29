وفد من الإعلام الدولي المشارك في تغطية موسم حج 1447هـ يزور مركز عمليات الحج

صحيفة البلاد 13 / ذو الحجة / 1447 هـ      29 مايو 2026
البلاد (منى)
زار وفد من الإعلام الدولي المشارك في تغطية موسم حج 1447هـ، مركز عمليات الحج (القيادة والسيطرة) بالأمن العام، وذلك في إطار ما تقدمه المملكة العربية السعودية من خدمات إنسانية وأمنية وتنظيمية رائدة لضيوف الرحمن؛ لتمكينهم من أداء فريضتهم بيسر وسهولة وطمأنينة.
واطّلع الوفد خلال الزيارة على تكامل الجهود الأمنية والتقنية في إدارة موسم الحج، وآليات التنسيق تحت مظلة تشغيلية موحدة تجمع الجهات الأمنية والتقنية، المدعومة بأحدث أنظمة المراقبة والتحليل والرصد المباشر؛ بما يعزز جاهزية المنظومة الوطنية لخدمة ضيوف الرحمن، إلى جانب دور تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في دعم إدارة الحشود وتفويج الحجاج بكفاءة عالية واستباقية دقيقة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

