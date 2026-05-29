وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا يستقبل وزير الداخلية الأردني

البلاد (مكة المكرمة)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، معالي وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية مازن عبدالله هلال الفراية، وذلك في مقر الوزارة بمكة المكرمة.
وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ونوه وزير الداخلية الأردني بما وفرته المملكة العربية السعودية من إمكانات وخدمات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، وما تشهده منظومة الحج من مستوى عالٍ في التنظيم والتنسيق، أسهم في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلّف، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، معالي وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية مازن عبدالله هلال الفراية، وذلك في مقر الوزارة بمكة المكرمة.
وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ونوه وزير الداخلية الأردني بما وفرته المملكة العربية السعودية من إمكانات وخدمات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، وما تشهده منظومة الحج من مستوى عالٍ في التنظيم والتنسيق، أسهم في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلّف، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.