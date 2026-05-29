نيابة عن الملك.. تسليم كسوة الكعبة لسدنة البيت الحرام

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين، سلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة ونائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، الأمير سعود بن مشعل، كسوة الكعبة المشرفة إلى سدنة بيت الله الحرام، وذلك ضمن مراسم التسليم السنوية إيذانًا باستبدال الكسوة مطلع شهر محرم 1448هـ. ووقّع محاضر التسليم كلٌّ من وزير الحج والعمرة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي د. توفيق الربيعة، وكبير سدنة بيت الله الحرام عبدالملك بن طه الشيبي. وتأتي هذه المراسم بعد أن أتمّت الهيئة صناعة الكسوة الجديدة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، حيث جرى تصنيعها من الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود، وتتكون من 16 قطعة محاطة بزخارف إسلامية دقيقة، فيما يبلغ ارتفاع ثوب الكعبة 14 مترًا. ويتوسط الثلث الأعلى من الكسوة حزام ذهبي بعرض 95 سم وطول 47 مترًا، نُسجت عليه آيات قرآنية بخيوط الذهب والفضة، في عمل فني دقيق يعكس عناية المملكة الدائمة بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية شؤون الكعبة المشرفة.