نتنياهو يوجه بالسيطرة على 70 % من القطاع.. تغول إسرائيلي على أراضي غزة

البلاد (القدس المحتلة)

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توجيهات للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من أراضي قطاع غزة، في خطوة تعكس اتجاهاً نحو توسيع العمليات العسكرية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي.

وقال نتنياهو، خلال مؤتمر عُقد في مستوطنة إسرائيلية في غور الأردن بالضفة الغربية: إن الجيش الإسرائيلي بات يسيطر حالياً على نحو 60% من قطاع غزة، مؤكداً أن توجيهاته تقضي بالانتقال إلى السيطرة على 70% من مساحة القطاع، مع مواصلة الضغط العسكري على حركة حماس.

وأضاف أن إسرائيل “تحاصر حماس” وتعمل على منعها من استعادة قدراتها العسكرية، في وقت تتهم فيه تل أبيب الحركة بمحاولة إعادة بناء بنيتها التنظيمية والتسلحية رغم اتفاق التهدئة.

وفي سياق العمليات العسكرية، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف اثنين من قيادات حركة حماس في شمال قطاع غزة، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الغارة استهدفت قائد لواء شمال غزة عز الدين البيك، ونائب قائد لواء غزة عماد سليم.

كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مقتل محمد عودة، الذي وصفه بأنه “القائد الرابع للجناح العسكري لحماس”، مؤكداً أن إسرائيل ستواصل ملاحقة جميع من شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.

وقال كاتس: إن إسرائيل “تعهدت بألا تحكم حماس قطاع غزة لا مدنياً ولا عسكرياً”، مشيراً إلى أن خطة “الهجرة الطوعية” من غزة سيتم تنفيذها “في التوقيت والطريقة المناسبين”، وفق تعبيره.

من جهتها، أكدت حركة حماس وكتائب عز الدين القسام مقتل محمد عودة في غارة إسرائيلية استهدفت القطاع، موضحة أنه تولى قيادة الجناح العسكري للحركة خلفاً لعز الدين الحداد الذي قُتل في غارة إسرائيلية قبل أسابيع.

وبحسب إسرائيل، كان عودة يشغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة لحماس خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، قبل تعيينه قائداً للجناح العسكري للحركة مؤخراً.

وتأتي هذه التطورات بينما تواجه اتفاقات التهدئة تحديات متزايدة، خصوصاً مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية واستهداف قيادات حماس والبنية التحتية العسكرية في القطاع، مقابل اتهامات فلسطينية لإسرائيل بالسعي إلى تقويض الاتفاق وإعادة الحرب إلى مستوياتها السابقة.

وخلفت الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023 دماراً واسعاً في قطاع غزة، إضافة إلى عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وفق تقديرات أممية، في حين لا تزال الخلافات قائمة بشأن مستقبل إدارة القطاع وملف نزع سلاح حماس وآليات إعادة الإعمار.