نائب أمير منطقة مكة المكرمة يطّلع على أعمال الدفاع المدني والمجاهدين في حج 1447هـ

البلاد (منى)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، في مقر الإمارة بمشعر منى، مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود الفرج، يرافقه عدد من قادة المديرية.
واستمع سموّه إلى شرحٍ عن أعمال الدفاع المدني في الجوانب الوقائية والتوعوية والعملياتية، وإدارة الموقف عبر مركز عمليات المشاعر ومركز القيادة والتحكم بمشعر منى، إلى جانب الأدوار المنفذة لمواجهة حالات الطوارئ وفق الخطة العامة للطوارئ، والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي المستخدمة في تعزيز منظومة أعمال الدفاع المدني خلال موسم حج هذا العام.
كما استقبل الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بمشعر منى، مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي.
واطّلع سموّه على جهود الإدارة خلال موسم حج 1447هـ، والأعمال الميدانية التي تنفذها دعمًا للقطاعات الأمنية والخدمية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الأمنية وتنظيم الحركة في مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
كما استمع سموّه إلى شرح عن مهام الفرق الميدانية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، ودورها في الإسناد الأمني والمساندة الميدانية، بما يواكب الجهود المتكاملة التي تبذلها مختلف الجهات لخدمة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
واطّلع سموّه على جهود الإدارة خلال موسم حج 1447هـ، والأعمال الميدانية التي تنفذها دعمًا للقطاعات الأمنية والخدمية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الأمنية وتنظيم الحركة في مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
كما استمع سموّه إلى شرح عن مهام الفرق الميدانية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، ودورها في الإسناد الأمني والمساندة الميدانية، بما يواكب الجهود المتكاملة التي تبذلها مختلف الجهات لخدمة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.