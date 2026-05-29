نائب أمير منطقة مكة المكرمة يطّلع على أعمال الدفاع المدني والمجاهدين في حج 1447هـ

كما استقبل الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بمشعر منى، مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي.

واطّلع سموّه على جهود الإدارة خلال موسم حج 1447هـ، والأعمال الميدانية التي تنفذها دعمًا للقطاعات الأمنية والخدمية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الأمنية وتنظيم الحركة في مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

كما استمع سموّه إلى شرح عن مهام الفرق الميدانية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، ودورها في الإسناد الأمني والمساندة الميدانية، بما يواكب الجهود المتكاملة التي تبذلها مختلف الجهات لخدمة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.