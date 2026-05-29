المحليات

نائب أمير مكة المكرمة يطّلع على جهود قوات أمن المنشآت في تأمين محطات القطار بالمشاعر المقدسة

صحيفة البلاد      13 / ذو الحجة / 1447 هـ      29 مايو 2026

 

البلاد (منى)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، في مقر الإمارة بمشعر منى، قائد قوات أمن المنشآت اللواء المهندس سعد المغيصيب، يرافقه عدد من القيادات.
واطّلع سموّه على جهود قوات أمن المنشآت في تأمين محطات القطار ومحيطها، ومراقبة دخول وخروج الحجاج، والتأكد من الالتزام بالإجراءات التنظيمية المعتمدة؛ بما يُسهم في تعزيز الانسيابية داخل المرافق الحيوية والحد من الازدحام في نقاط الصعود والنزول، إلى جانب مساندة القطاعات الأمنية الأخرى في حماية ضيوف الرحمن ومنع دخول مخالفي أنظمة وتعليمات الحج.
m.samy

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

