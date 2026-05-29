مناقشة آليات القبول والتسجيل والتسهيلات المقدمة.. الوفد السعودي يستعرض فرص الدراسة والمنح في«نافسا»

البلاد (الرياض)

واصل وفد المملكة العربية السعودية مشاركته في مؤتمر ومعرض نافسا العالمي 2026، المقام حاليًا في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، عبر تقديم عدد من ورش العمل والجلسات التعريفية، التي استعرضت مبادرات المملكة وبرامجها التعليمية الموجهة للطلبة الدوليين.

وشهد اليوم الثاني من المؤتمر تقديم ثلاث ورش عمل بعنوان:” منصة ادرس في السعودية والتأشيرة التعليمية” من قبل وزارة التعليم، و”مبادرة ابتعاث عالمية مقدمة من المملكة العربية السعودية، وجامعة الملك عبدالعزيز”، و”الازدهار في الحرم الجامعي” ممثلة في جامعة الفيصل.

وسلطت ورش العمل الضوء على الفرص التعليمية، والمنح الدراسية التي توفرها المملكة للطلبة الدوليين، إلى جانب استعراض آليات القبول والتسجيل، والتسهيلات المقدمة للحصول على التأشيرة التعليمية، والخدمات الداعمة لتجربة الطلبة الأكاديمية والمعيشية داخل الجامعات السعودية.

كما تناولت الجلسات جهود المملكة في تطوير البيئة الجامعية، وتعزيز جودة الحياة داخل الحرم الجامعي، بما يسهم في دعم تجربة الطلبة الدوليين، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتعليم ورؤية المملكة 2030 في استقطاب الكفاءات، وتعزيز الحضور الأكاديمي السعودي على المستوى الدولي.

تأتي مشاركة المملكة في مؤتمر ومعرض نافسا العالمي 2026، ضمن جهودها الرامية إلى توسيع الشراكات الأكاديمية والبحثية الدولية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي حول العالم، وإبراز التطورات التي يشهدها قطاع التعليم الجامعي السعودي.