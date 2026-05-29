مساعي الوساطة تتواصل.. وزير خارجية باكستان في واشنطن للقاء نظيره الأميركي

في الوقت الذي تحاول فيه إسلام آباد التفاوض على اتفاق لإنهاء حرب الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران بشكل دائم، وصل وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى واشنطن، اليوم الجمعة، حيث سيلتقي نظيره الأميركي ماركو روبيو. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: إن دار سيلتقي روبيو “لاستعراض العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول التطورات الإقليمية والعالمية ذات الأهمية المشتركة، وبشأن المفاوضات الإيرانية الأميركية”. من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو سيلتقي نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في مقر الوزارة بواشنطن صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي. وتواصل باكستان جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، حيث تتواصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران رغم الضربات الأميركية الأخيرة في محافظة هرمزغان جنوب إيران، في مؤشر على تمسك الطرفين بمسار التهدئة وعدم انهيار الاتصالات الجارية، وفق ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال”.