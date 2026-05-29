كييف بين التوتر الدبلوماسي والدعم العسكري.. مقاتلات سويدية تعزز الدفاعات الأوكرانية

البلاد (كييف)

تشهد الساحة الأوكرانية تطورات متسارعة تجمع بين التصعيد السياسي والجهود العسكرية الغربية لدعم كييف، في وقت تتواصل فيه الحرب مع روسيا وسط جمود واضح في مسار التسوية السياسية وتزايد الإجراءات العقابية ضد موسكو.

وأكدت السفارة الأمريكية في كييف أن عملها مستمر بشكل طبيعي، مشددة على أنها “مفتوحة ولم تطرأ أي تغييرات على عملياتها”، وذلك رداً على تحذيرات روسية طالبت دبلوماسيين أجانب بمغادرة العاصمة الأوكرانية تحسباً لهجمات مرتقبة.

ويأتي الموقف الأمريكي في ظل أجواء أمنية متوترة، دفعت عدداً من الدول الأوروبية إلى استدعاء سفراء روسيا لديها احتجاجاً على التهديدات التي طالت البعثات الدبلوماسية في كييف، ما يعكس اتساع رقعة التوتر بين موسكو والغرب.

وفي السياق السياسي، أفاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي بأن التكتل لا يعتزم حالياً تعيين كبير مفاوضين لمحادثات السلام المحتملة بين أوكرانيا وروسيا، معتبرين أن الظروف احالية لا تسمح بتحقيق تقدم فعلي في هذا المسار.

وأوضح دبلوماسيون أوروبيون أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وعدداً من الدول الأعضاء البارزة، من بينها ألمانيا، يرون أن خطوة تعيين مفاوض في هذه المرحلة لن تكون مجدية، في ظل استمرار العمليات العسكرية وغياب مؤشرات على استعداد موسكو لتقديم تنازلات سياسية.

وبالتوازي مع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي التحضير لحزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، من المتوقع أن تكون الحزمة الحادية والعشرين منذ بدء الحرب، وتركز على القطاع المالي وموردي الصناعات العسكرية، ضمن سياسة الضغط الاقتصادي المستمرة على الكرملين.

وتشير التقديرات الأوروبية إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال غير مستعد للدخول في مفاوضات جدية، ما يدفع بروكسل إلى تعزيز نهج العقوبات بدلاً من الدفع نحو تسوية سياسية في الوقت الراهن.

وفي تطور موازٍ على الصعيد العسكري، أعلنت أوكرانيا عن حصولها على دفعة جديدة من الدعم الدفاعي الجوي، عبر صفقة كبرى مع السويد تشمل تزويد كييف بطائرات مقاتلة من طراز “غريبن إي/إف”.