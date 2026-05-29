قدما التعازي في وفاة عبدربه هادي.. خادم الحرمين وولي العهد: السعودية تقف مع حكومة وشعب اليمن وتشاطرهم الأسى

صحيفة البلاد      13 / ذو الحجة / 1447 هـ      29 مايو 2026

البلاد (جدة)
واسي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- حكومة وشعب اليمن في وفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.
وقال بيان صدر أمس (الخميس) عن الديوان الملكي:” تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة فخامة رئيس الجمهورية اليمنية السابق عبدربه منصور هادي- رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وأعربا- أيدهما الله- عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة الفقيد، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق.
وأكد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد- حفظهما الله- وقوف المملكة العربية السعودية وشعبها مع الجمهورية اليمنية وشعبها، ويشاطرونهم مشاعر الأسى والألم، ويسألون الله- العلي القدير- أن يلهم عائلة الفقيد والشعب اليمني الشقيق الصبر والسلوان، وأن يديم على الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار. إنا لله وإنا إليه راجعون.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

