قدما التعازي في وفاة عبدربه هادي.. خادم الحرمين وولي العهد: السعودية تقف مع حكومة وشعب اليمن وتشاطرهم الأسى

واسي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- حكومة وشعب اليمن في وفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.

وقال بيان صدر أمس (الخميس) عن الديوان الملكي:” تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة فخامة رئيس الجمهورية اليمنية السابق عبدربه منصور هادي- رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وأعربا- أيدهما الله- عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة الفقيد، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد- حفظهما الله- وقوف المملكة العربية السعودية وشعبها مع الجمهورية اليمنية وشعبها، ويشاطرونهم مشاعر الأسى والألم، ويسألون الله- العلي القدير- أن يلهم عائلة الفقيد والشعب اليمني الشقيق الصبر والسلوان، وأن يديم على الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار. إنا لله وإنا إليه راجعون.