في العاشر من ذي الحجة.. الاتصالات: (24.5) مليون مكالمة في مكة والمشاعر

البلاد (منى)

كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أمس عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة، والمشاعر المقدسة لليوم العاشر من ذي الحجة 1447هـ، حيث بلغ إجمالي عدد المكالمات 24.5 مليون مكالمة، منها 20.9 مليون مكالمة محلية، و3.6 مليون مكالمة دولية.

وفيما يتعلق بمؤشرات الإنترنت المتنقل، أظهرت الإحصاءات أن سرعة الإنترنت المتنقل بلغت 361 ميجابت/ثانية. فيما بلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات 1372 ميجابايت، متجاوزًا ضعفي متوسط معدل الاستهلاك العالمي.

يشار إلى أن قطاع الاتصالات والتقنية يلبي سعة الاستهلاك العالية بأعلى معايير الجودة؛ وفق تطلعات القيادة، حيث يتيح من خلال تجهيزاته التقنية وكوادره البشرية سرعات تحميل عالية، وضمان تمرير المكالمات المحلية والدولية، التي يجريها ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.