غارات إسرائيلية تستهدف” النبطية” وبلدات بجنوب لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، سلسلة غارات استهدفت مدينة النبطية، وبلدات كفررمان، والنبطية الفوقا، وأطراف بلدة شوكين، في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي عبا وجبشيت وأطراف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان. واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بلدة عبا جنوب لبنان. كما تعرضت أطراف بلدتي عبا وجبشيت وحرج علي الطاهر، عند أطراف بلدة النبطية الفوقا، لقصف مدفعي إسرائيلي، بحسب ما أعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية. واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بلدة عبا في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل شرطي في بلدية عبا. وكانت بلدة عبا قد تعرّضت فجر اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي طاول منطقة الوطى والمنطقة الواقعة بين بلدتي عبا وجبشيت في جنوب لبنان، وتجدد القصف المدفعي صباحاً على المناطق عينها، بحسب “الوكالة الوطنية للإعلام”. وسجّل قبل ظهر اليوم تحليق لطائرة مسيّرة إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. وكان الطيران المسير الإسرائيلي قد شن صباح اليوم الجمعة، غارة استهدفت بلدة معروب في جنوب لبنان. كما استهدفت غارة إسرائيلية مركزاً لـ”الهيئة الصحية” في بلدة دير قانون النهر بالجنوب. ووجه الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذاراً عاجلاً إلى سكان قرية عين قانا، في جنوب لبنان أيضاً. واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية صباح اليوم بلدة معروب، مما أسفر عن سقوط إصابات، بحسب “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية. وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان قرية عين قانا إخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عن القرية لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان أعلن وقفاً لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لمدة عشرة أيام، ابتداء من منتصف ليل السادس عشر من أبريل (نيسان) الماضي، بعد غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي. كما أعلن ترامب في 23 أبريل الماضي (نيسان) تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 15 مايو الحالي عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً. وتخرق إسرائيل وقف إطلاق النار بشكل يومي.