سمو ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية تشاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر منى، اليوم، فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد الدكتور عطالله الزايد.
كما حضره من الجانب التشادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ السيد امبانج حاجي أودي، ورئيس المحكمة الدستورية السيد جان بيرنارد باداري، ووزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الدكتور إدريس صالح بشر، والوزير والسكرتير الخاص لرئيس الجمهورية السيد دوسا إدريس ديبي اتنوا، والوزير ورئيس جهاز أمن الدولة (الاستخبارات) السيد إسماعيل سليمان لوني.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م