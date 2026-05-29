بانتظار اللمسات الأخيرة.. اتفاق وشيك بين أميركا وإيران

– البرنامج النووي

تعتقد الولايات المتحدة أن إيران تسعى إلى صنع قنبلة نووية، ونفت إيران ذلك مراراً، مؤكدة أن برنامجها النووي للأغراض السلمية فقط. وينصب التركيز على تخصيب اليورانيوم، الذي ينتج وقوداً للطاقة النووية، لكن يمكن أن يستخدم أيضاً في صناعة المواد اللازمة لصنع رؤوس حربية.

والملف النووي معقد للغاية، وقالت مصادر إيرانية إن طهران قد توافق في النهاية على تخفيف جزء من اليورانيوم عالي التخصيب في دولة صديقة إلى نسبة نقاء خمسة بالمئة ثم استعادته.

لكن لا تزال هناك الكثير من القضايا الأخرى التي تحتاج إلى التعامل معها، مثل مدة وقف البرنامج النووي وما إذا كانت المواقع النووية ستفكك خلال تلك الفترة، ومصير مخزونات اليورانيوم المخصب بنسبة 20% و5%، ومستقبل أجهزة الطرد المركزي الإيرانية المتطورة، وبرامج البحث والتطوير والقواعد الحاكمة لأنظمة التفتيش وغيرها.

– الصواريخ الباليستية

كان الحد من مدى صواريخ إيران الباليستية أحد المطالب الأميركية الرئيسية قبل الحرب، والهدف هو ألا تصل إلى إسرائيل. وقالت إيران مراراً إن حقها في حيازة الأسلحة التقليدية ليس قابلاً للتفاوض، وإنها لا تزال تمتلك ترسانة ضخمة.

– العقوبات والأصول المجمدة

تضرر الاقتصاد الإيراني من العقوبات على مدى سنوات، مما أسهم في اندلاع اضطرابات عمت البلاد في يناير (كانون الثاني). وتحتاج طهران بشدة إلى رفع هذه العقوبات والإفراج عن إيرادات النفط المجمدة في بنوك أجنبية والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. وتطالب أيضاً بتعويضات عن أضرار الحرب.

واعترضت الولايات المتحدة على ذلك، وانتقد ترامب من قبل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بسبب إعادته بعض الأصول المجمدة لإيران بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن مسودة الاتفاق الأحدث ستتضمن برنامج استثمارات في إيران.

– لبنان

قالت إيران مراراً إن حرب إسرائيل على جماعة حزب الله في لبنان يجب أن تكون مشمولة في أي اتفاق. ووافقت إسرائيل ولبنان على وقف لإطلاق النار الشهر الماضي، لكن إسرائيل تتبادل الاتهامات مع حزب الله بارتكاب انتهاكات متكررة للهدنة.

ويكثف الجيش الإسرائيلي حملته العسكرية في جنوب لبنان. وتعارض إسرائيل أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة يحد من نطاق ما يمكن أن تقوم به في لبنان.