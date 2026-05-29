الإخلاء الطبي الجوي ينقل حاجة عشرينية في حالة حرجة إلى جدة

نفّذت طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع مهمة إسعافية طارئة في زمن قياسي، لنقل حاجة عشرينية كانت تعاني من غيبوبة سكري حرجة من مستشفى منى للطوارئ في مكة المكرمة إلى مستشفى شرق جدة.

وجاءت العملية بعد تلقي البلاغ الطبي العاجل، حيث جرى التعامل مع الحالة بسرعة عالية من قبل الفرق المختصة، بما يضمن استقرار الحالة ونقلها في الوقت المناسب لتلقي الرعاية الطبية المتقدمة.

وتأتي هذه المهمة ضمن الجهود المتكاملة التي تبذلها القطاعات الصحية والعسكرية خلال موسم الحج، لتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم أفضل الخدمات الطبية لضيوف الرحمن.