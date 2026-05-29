الرئيسية
/
/
/
/
/
الإخلاء الطبي الجوي ينقل حاجة عشرينية في حالة حرجة إلى جدة
المحليات

الإخلاء الطبي الجوي ينقل حاجة عشرينية في حالة حرجة إلى جدة

صحيفة البلادaccess_time13 / ذو الحجة / 1447 هـ      29 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

نفّذت طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع مهمة إسعافية طارئة في زمن قياسي، لنقل حاجة عشرينية كانت تعاني من غيبوبة سكري حرجة من مستشفى منى للطوارئ في مكة المكرمة إلى مستشفى شرق جدة.

وجاءت العملية بعد تلقي البلاغ الطبي العاجل، حيث جرى التعامل مع الحالة بسرعة عالية من قبل الفرق المختصة، بما يضمن استقرار الحالة ونقلها في الوقت المناسب لتلقي الرعاية الطبية المتقدمة.

وتأتي هذه المهمة ضمن الجهود المتكاملة التي تبذلها القطاعات الصحية والعسكرية خلال موسم الحج، لتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم أفضل الخدمات الطبية لضيوف الرحمن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *