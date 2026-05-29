الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الداخلية الماليزي

البلاد (مكة المكرمة)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، معالي وزير الداخلية بمملكة ماليزيا داتوك سيري سيف الدين ناسيتيون بن إسماعيل، وذلك في مقر الوزارة بمكة المكرمة.
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين الوزارتين في البلدين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب معالي وزير الداخلية بمملكة ماليزيا عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية على ما وفرته من إمكانات وخدمات متكاملة أسهمت في تيسير أداء الحجاج لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة، مشيدًا بما تبذله المملكة من جهود متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن والعناية بهم.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلّف، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.
