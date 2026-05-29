الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا يلتقي قيادات الصحة المشاركة في موسم الحج

البلاد (مكة المكرمة)
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل يرافقه قيادات المنظومة الصحية المشاركة في أعمال موسم حج هذا العام 1447هـ، وذلك بمقر وزارة الداخلية في مكة المكرمة.
ونوّه سموه بما تشهده الخدمات الصحية في الحج من تطوير مستمر في الجاهزية والإمكانات والتقنيات، بما يسهم في تعزيز كفاءة الرعاية الصحية والخدمات الوقائية والإسعافية المقدمة لضيوف الرحمن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في توفير أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.
وأكد سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا أن مايتحقق خلال موسم الحج من كفاءة في تنفيذ الخطط الصحية، يأتي نتيجة للتكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية، وارتفاع مستوى الجاهزية والاستجابة الميدانية للتعامل مع الحالات الصحية والطوارئ.
وثمّن الأمير عبدالعزيز بن سعود مايبذله منسوبو المنظومة الصحية من جهود ميدانية طوال موسم الحج، مشيدًا بما يظهروه من كفاءة عالية وتفانٍ في أداء مهامهم لخدمة ضيوف الرحمن.
من جانبه، استعرض وزير الصحة أبرز النتائج والمؤشرات التشغيلية لأعمال موسم حج هذا العام، والجهود المبذولة لتنفيذ الخطط الصحية والخدمات الميدانية المقدمة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلّف، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن.
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل يرافقه قيادات المنظومة الصحية المشاركة في أعمال موسم حج هذا العام 1447هـ، وذلك بمقر وزارة الداخلية في مكة المكرمة.
ونوّه سموه بما تشهده الخدمات الصحية في الحج من تطوير مستمر في الجاهزية والإمكانات والتقنيات، بما يسهم في تعزيز كفاءة الرعاية الصحية والخدمات الوقائية والإسعافية المقدمة لضيوف الرحمن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في توفير أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.
وأكد سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا أن مايتحقق خلال موسم الحج من كفاءة في تنفيذ الخطط الصحية، يأتي نتيجة للتكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية، وارتفاع مستوى الجاهزية والاستجابة الميدانية للتعامل مع الحالات الصحية والطوارئ.
وثمّن الأمير عبدالعزيز بن سعود مايبذله منسوبو المنظومة الصحية من جهود ميدانية طوال موسم الحج، مشيدًا بما يظهروه من كفاءة عالية وتفانٍ في أداء مهامهم لخدمة ضيوف الرحمن.
من جانبه، استعرض وزير الصحة أبرز النتائج والمؤشرات التشغيلية لأعمال موسم حج هذا العام، والجهود المبذولة لتنفيذ الخطط الصحية والخدمات الميدانية المقدمة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلّف، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن.