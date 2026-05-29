الأمير سعود بن مشعل يطّلع على جهود المنظومة الصحية وعلى جهود النظافة وسلامة الغذاء بالمشاعر المقدسةفي خدمة ضيوف الرحمن خلال حج 1447هـ

البلاد (منى)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، في مقر الإمارة بمشعر منى، معالي وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، يرافقه عدد من قيادات الصحة.

واطّلع سموّه خلال اللقاء على الحالة الصحية لضيوف الرحمن، حيث أكّد معالي وزير الصحة خلو موسم حج 1447هـ – ولله الحمد – من أي مهددات صحية أو تفشيات أو أوبئة تؤثر على الصحة العامة، في ظل الجاهزية العالية للمنظومة الصحية.

كما استمع سموّه إلى شرح عن الخطة التشغيلية للمنظومة الصحية المتكاملة، التي تنفذها 10 جهات صحية تعمل بمواءمة وكفاءة عالية، مدعومة بأحدث الحلول التقنية، بما أسهم في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للحجاج ورفع سرعة الاستجابة وجودة الرعاية.

ووجّه سموّه معالي وزير الصحة بنقل تحياته وتقديره لجميع العاملين في المنظومة الصحية، نظير جهودهم المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، في مقر الإمارة بمشعر منى، معالي أمين العاصمة المقدسة مساعد الداود.

واطّلع سموّه على سير الأعمال والخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، وجهود النظافة والإصحاح البيئي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث جرى منذ 15 ذي القعدة ترحيل أكثر من 250 ألف طن من النفايات، بمعدل يومي تجاوز 6 آلاف طن، تضمنت رفع أكثر من 16 ألف طن من المخلفات بالمشاعر المقدسة خلال أيام الحج، بمتوسط يومي تجاوز 200 طن، إلى جانب توزيع أكثر من 88 ألف وحدة نظافة في المشاعر، ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تهدف إلى المحافظة على البيئة الصحية وسلامة الحجاج.

كما اطّلع سموّه على الجهود الرقابية والصحية المرتبطة بسلامة الغذاء، حيث لم تُسجّل أي حالات تسمم غذائي بين الحجاج حتى الآن، في ظل تنفيذ أكثر من 29 ألف زيارة رقابية على المنشآت الغذائية ومطابخ الإعاشة، وفحص أكثر من 5 آلاف عينة غذائية عبر 5 مختبرات متنقلة وثابتة دعمت أعمال الرقابة الميدانية، إلى جانب مشاركة 38 سيارة رقابية و10 أجهزة فحص موقعي لتعزيز سرعة التحقق وضمان سلامة الغذاء، فيما تجاوز عدد الوجبات المقدمة لضيوف الرحمن 8 ملايين وجبة يوميًا، ضمن منظومة خدمية متكاملة تسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة خلال موسم الحج.