أمير الكويت يهنّئ خادم الحرمين الشّريفين وسمو وليّ العهد بنجاح موسم الحج

واس (الكويت)

هنأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1447هـ.

وأعرب سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن خالص التهاني بهذا النجاح الكبير الذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وحكومة المملكة ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات المعنية التي سخرت واستنفرت كافة جهودها لتسهيل أداء مناسك الحج وتذليل أية عقبات، وتوفير كل ما يلزم لحجاج بيت الله الحرام على مدار الساعة بكل تفانٍ وإخلاص مشهودين، ضمن تنظيم متميز ومستوى رفيع من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأشاد سمو أمير دولة الكويت بما يشهده بيت الله الحرام من أعمال توسعة متواصلة وتطوير مستمر، إلى جانب ما تم استحداثه من خدمات وتقنيات ذكية حديثة أسهمت في تلبية احتياجات الحجاج وتيسير أدائهم للمناسك، والتي تحظى بإشادة وتقدير وثناء الجميع.

وسأل سموه المولى تعالى أن يتقبل من الجميع الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في برقية مماثلة، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة نجاح موسم الحج.