وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي

توفي اليوم (الخميس)، الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي عن عمر يناهز الـ81 عاماً، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية.
وُلد هادي في الأول من سبتمبر عام 1945 بقرية ذكين في مديرية الوضيع بمحافظة أبين، وبدأ مسيرته المهنية بالالتحاق بالقطاع العسكري، حيث تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية عام 1966، ونال ماجستير العلوم العسكرية من أكاديمية ناصر العسكرية بمصر عام 1970، كما حصل على درجة الماجستير في القيادة العسكرية من أكاديمية فرونزا في الاتحاد السوفيتي السابق.
ويُعد عبد ربه منصور هادي ثاني رئيس للجمهورية اليمنية بعد الوحدة، حيث تولى السلطة رسمياً عام 2012 ضمن المرحلة الانتقالية التي أعقبت احتجاجات عام 2011، قبل أن يعلن تنحيه عن الحكم في أبريل 2022 ونقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي.
وشغل هادي عدة مناصب عسكرية وسياسية بارزة خلال مسيرته، أبرزها منصب نائب الرئيس لسنوات طويلة قبل وصوله إلى سدة الحكم، كما ارتبط اسمه بإدارة واحدة من أكثر المراحل تعقيداً في تاريخ اليمن الحديث، في ظل الحرب والانقسام السياسي والأمني الذي شهدته البلاد.
وكان هادي شخصية محورية عاصرت واشتركت في صياغة الكثير من التحولات السياسية والعسكرية في تاريخ اليمن المعاصر؛ وصولاً إلى تفويضه كامل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م