وسعت عملياتها في جنوب لبنان.. إسرائيل تصدر إنذارات بإخلاء مناطق في صور والنبطية

البلاد (القدس المحتلة)

صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، أمس (الأربعاء)، عبر توسيع نطاق الغارات الجوية وإصدار إنذارات عاجلة لسكان مناطق واسعة في مدينة صور ومحيطها، وسط استمرار المواجهات مع حزب الله وتزايد المخاوف من انزلاق الجبهة الشمالية إلى حرب أوسع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هجمات استهدفت أكثر من 150 موقعاً وبنية تحتية تابعة لحزب الله، إضافة إلى عناصر مسلحة في مناطق صور والنبطية والبقاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان نشر عبر منصة «إكس»: إن الجيش دعا سكان عدد من المناطق جنوب لبنان إلى الإخلاء الفوري والتوجه إلى شمال نهر الزهراني، في ظل الاستعداد لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة.

وشملت التحذيرات مناطق شبريحا، وحمادية، وجل البحر، وزقوق المفدي، والبص، والمعشوق، وبرج الشمالي، ونبعا، والحوش، والرشيدية، وعين بعال، في محيط مدينة صور.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل العمل «بقوة» ضد حزب الله، متهماً الحزب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف الأراضي الإسرائيلية، فيما قال: إنه لا يستهدف المدنيين بشكل مباشر.

وأضاف أن وجود السكان بالقرب من مواقع أو عناصر تابعة لحزب الله «يعرض حياتهم للخطر»، معتبراً أن أي مبنى يُستخدم لأغراض عسكرية قد يكون هدفاً محتملاً للغارات.

وفي تطور متصل، جدّد الجيش الإسرائيلي أيضاً تحذيراته لسكان مدينة النبطية، داعياً إلى إخلاء مناطق داخل المدينة مع استمرار العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني.

كما أكدت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية استمرار استهداف ما وصفته بـ«البنى التحتية الإرهابية» التابعة لحزب الله في صور والنبطية والبقاع، مشيرة إلى أن الغارات طالت مواقع متعددة للحزب في جنوب لبنان وشرقه.

ميدانياً، أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده جراء ضربة إسرائيلية استهدفت منطقة البقاع شرقي البلاد، في وقت تتواصل فيه الغارات الجوية والقصف المتبادل عبر الحدود.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي انفجار عدد من الطائرات المسيّرة المفخخة داخل منطقة عسكرية قرب بلدة شلومي شمال إسرائيل، مؤكداً عدم وقوع إصابات.

وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن غارات إسرائيلية استهدفت مدينة صور ومنطقة بريتال في البقاع الشرقي، إضافة إلى مناطق جبلية عند سفوح السلسلة الشرقية، وسط استمرار التحليق المكثف للطيران الحربي الإسرائيلي.