وسط تنظيم ميداني متكامل بمكة والمشاعر.. الحجاج يرمون جمرة العقبة ويؤدون طواف الإفاضة

البلاد (منى)

أدى حجاج بيت الله الحرام، أمس (الأربعاء)، نسك رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى، وسط تدفق منظم للحشود وانسيابية عالية في الحركة داخل منشأة الجمرات، ضمن منظومة تشغيلية وأمنية وصحية متكاملة، سخّرت لها الجهات المعنية كافة الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

وشهدت منشأة الجمرات توافد أفواج الحجاج عبر مسارات متعددة تم إعدادها مسبقاً لتوزيع الكثافات البشرية على الأدوار والجسور المختلفة، بما يضمن تقليل الازدحام وتسهيل الحركة، مستفيدة من البنية الهندسية المتطورة التي تربط المنشأة بمخيمات الحجاج وقطار المشاعر والمناطق المحيطة في منى.

وتولت الجهات الأمنية تنظيم حركة الحشود داخل الموقع وخارجه، مدعومة بانتشار واسع لفرق الإسعاف والدفاع المدني والكوادر الصحية، التي عملت على مدار الساعة؛ لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وتقديم الخدمات الميدانية للحجاج خلال أداء المناسك.

كما اتسمت حركة التنقل داخل مشعر منى بمرونة عالية وانسيابية في التفويج، وفق خطط دقيقة اعتمدت على توزيع الحشود على دفعات متتابعة، بما يضمن سلامة الحجاج وسهولة انتقالهم بين مواقع الرمي ومقار سكنهم في المخيمات.

وبعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة، واصل الحجاج استكمال أعمال يوم النحر، التي تشمل ذبح الهدي والحلق أو التقصير، تمهيداً لأداء طواف الإفاضة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وهو أحد أركان الحج الأساسية. وفي هذا السياق، اكتظت أروقة وساحات المسجد الحرام منذ ساعات الفجر الأولى بحشود الحجاج لأداء طواف الإفاضة، في أجواء روحانية يسودها الأمن والسكينة، وسط منظومة خدمات تشغيلية متكاملة شملت التنظيم وإدارة الحشود والتبريد والتعقيم.

وشهدت حركة الدخول والخروج من المسجد الحرام انسيابية ملحوظة، بفضل الخطط التنظيمية المعتمدة لتفويج الحجاج بين المشاعر، بالتزامن مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير داخل صحن المطاف والأروقة والساحات، باستخدام أحدث المعدات والآليات.

كما جرى تشغيل منظومة تبريد متكاملة داخل المسجد الحرام والساحات المحيطة، بهدف توفير بيئة مريحة للحجاج خلال أداء المناسك في ظل الكثافة العالية وارتفاع درجات الحرارة، ضمن جهود تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتواصل الجهات المعنية في المملكة تقديم خدماتها الأمنية والصحية والتنظيمية على مدار الساعة، في إطار منظومة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وأمان، وتعكس مستوى الجاهزية في إدارة الحشود خلال موسم الحج.