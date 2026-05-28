وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مملكة بلجيكا

واس (ليماسول)
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي في مملكة بلجيكا مكسيم بريفو، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع غير الرسمي لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي المنعقد في مدينة ليماسول بجمهورية قبرص.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص فواز بن عبدالرحمن الشبيلي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م